إتصل رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب برئيس حزب القوات سمير جعجع معزياً، مشيرا الى اننا نقدر مساعي التهدئة التي قام بها ونطالب بإنزال أشد العقوبات بالمجرمين.

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب إتصل بجعجع معزياً: نقدر مساعي التهدئة التي قام بها ونطالب بإنزال أشد العقوبات بالمجرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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