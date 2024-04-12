أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه فى اليوم الثالث لعيد الفطر لا يزال التوتر المشوب بالترقب والحذر الشديدين مخيما هذا الصباح على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.
وكان الجيش الاسرائيلي قد وسع دائرة قصفه ضد المنطقة المحررة انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة.
وفي ظل هذه الأجواء المتوتر الحذرة لم تغب المسيرات الاسرائلية التجسسية نوع ام كا في طلعاتها الاستكشافية عن سماء المنطقة امتدادا حتى أجواء مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي والبقاع الغربي واقليم التفاح بما فيه منطقة برغز وجبل صافي.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: هدوء حذر يخيم على المنطقة الحدودية بالقطاع الشرقي وتحليق مستمر لطائرات الاستطلاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.