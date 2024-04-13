شرطية شجاعة تصدت للقاتل .. مقتل 5 في حادث طعن بمركز للتسوق في أستراليا

الشارقة - اميمة ياسر - وقع حادث طعن وسط مركز للتسوق بويستفيلد بوندي في سيدني، اليوم السبت، ما دفع الشرطة الأسترالية إلى إجلاء مئات الأشخاص وسط استنفار أمني بالمكان، ليعلن عن قتل المهاجم بالرصاص على يد الشرطة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأظهرت مشاهد مصورة بكاميرات مراقبة من داخل المركز التجاري المهاجم وكان يرتدي زيا رياضيا باللون الأخضر والأصفر وهو يركض داخل المكان وبين المتسوقين ويحمل سكيناً.

كما أظهر فيديو آخر شاب أسترالي وصف بـ"البطل" حاول التصدي للمهاجم وضربه بحاجز لمنعه من طعن المزيد، وذلك خلال صعوده على سلم كهربائي، بحسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت قناة 9News sydney أن الشرطة قتلت المهاجم بالرصاص، بعد أن تم نقل عدة أشخاص إلى المستشفى مصابين بطعنات، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 9 أشهر.

بالتزامن أظهرت عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، حشودا تفر من المركز التجاري وسيارات الشرطة وخدمات الطوارئ تهرع إلى المكان.

فيما انتشرت بعض المشاهد المروعة التي أظهرت مصابين ممددين أرضا، بينما يتلقون الإسعاف من رجال الشرطة.

أتى هذا الحادث بعدما أعلنت ألمانيا أمس أنها أوقفت عدة مراهقين كانوا يعدون العدة لتنفيذ عمليات طعن وهجمات إرهابية في البلاد.

كما جاء وسط تأهب عالمي وأوروبي من هجمات قد ينفذها تنظيم داعش وأفرعه أو ذئابه المنفردة.

شرطية شجاعة تصدت له

وانتهى حادث الطعن الذي شهده مركز للتسوق بويستفيلد بوندي في سيدني، اليوم السبت، بمقتل المهاجم على يد شرطية شجاعة تصدت له وأطلقت النار عليه لترديه قتيلاً بعد وقوع عدد من القتلى والجرحى بينهم طفل رضيع.

وأعلن متحدث باسم شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إلى أن شرطية كانت أول من بادر إلى إطلاق النار على مهاجم يحمل سكيناً في مركز ويستفيلد بونداي جانكشن المزدحم بالقرب من شاطئ بوندي، مشدداً على أنها تصرفت في الحال ودون تردد.

ثلاث رصاصات

فيما روى صاحب متجر داخل المركز التجاري أنه رأى ضابطة شرطة تطلق النار على المهاجم: وقال "ألقى الرجل، الذي كان يرتدي قميصا أخضر، السكين باتجاه متجر للهواتف المحمولة وأطلقت عليه شرطية النار لتقتله".

كما قال "اعتقد أنها أطلقت النار عليه مرتين أو ثلاث مرات فقط".

وأشاد عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، بتصرف الشرطية الحسناء، ووصفوها بأنها "شجاعة".