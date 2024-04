شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: ليس لدينا النية لإطالة أمد الحرب ولن تتردد في الدفاع عن مصالحنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها المشروعة ضد أي عدوان جديد إذا لزم الأمر.وأضاف: طهران ليس لديها نية لإطالة أمد "عملياتها الدفاعية"ذكرت وكالة العمال الإيرانية، وهي وكالة أنباء شبه رسمية، أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت اليوم الأحد سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لسؤالهم عما وصفته "بمواقفهم غير المسؤولة" فيما يتعلق بالضربات الجوية الإيرانية على إسرائيل، والتي جاءت ردًا على قصف إسرائيل لقنصليتها في دمشق. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الأحد، أن عدة مطارات إيرانية، منها ألغت رحلاتها حتى غدًا الاثنين، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوتر في الشرق الأوسط بسبب الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية.وقال المسؤول التنفيذي بالمطار لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية: "ألغينا جميع الرحلات الجوية المغادرة من مطار الخميني الدولي في طهران الساعة السادسة صباحًا (0230 بتوقيت جرينتش) بعد إعلان صادر عن منظمة الطيران المدني الإيرانية".ووفقًا لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، فقد جرى إلغاء الرحلات الداخلية من مطار مهر اباد بطهران، ومطارات شيراز وأصفهان وبوشهر وكرمان وعيلام وسنندج حتى صباح الاثنين، إذ لا يزال المجال الجوي الغربي لإيران مغلقًا أمام الرحلات الجوية.وأعلنت شركات الطيران الكبرى في منطقة الشرق الأوسط إلغاء بعض رحلاتها، كما اضطرت إلى تغيير مسارات بعض الرحلات الأخرى.