وزير الخارجية يلتقي نظيره الأوزبكستاني للتوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان السيد بختيار سعيدوف، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد في العاصمة طشقند.

وفي بداية اللقاء، وقع الوزيران على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان.

عقب ذلك، عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف بن صالح القهرة، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى.