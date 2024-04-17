شكرا لقرائتكم خبر عن قراران جمهوريان بتخصيص أراضٍ بالفيوم وسيناء لاستخدامها فى الاستزراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد السيسى رقم 112 لسنة 2024 بتخصيص مساحة 170 فدانا تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم لصالح محافظة الفيوم، لاستخدامها فى استزراع غابة شجرية.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 114 لسنة 2024 بتخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شبه جزيرة سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع..اضغط هنا