أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، تقلًا عن مصادر، بأنّ "إيران تستعد لهجوم إسرائيلي انتقامي على أراضيها أو وكلائها".
ونقلت عن مسؤولين ومستشارين سوريين وإيرانيين، قولهم إنّ "طهران بدأت في إجلاء موظفيها من مواقع في سوريا".
ويأتي ذلك بعد الهجوم الإيراني الواسع بالمسيّرات والصواريخ على إسرائيل ردًا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.
كانت هذه تفاصيل خبر "وول ستريت جورنال" عن مصادر: إيران تستعد لهجوم إسرائيلي وتُجلي موظفيها من مواقع في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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