هل تقيد أمريكا حركة وزير خارجية إيران؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع أن الولايات المتحدة ستقيد تحركات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له أثناء وجودهم في نيويورك هذا الأسبوع.

وقد أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة ستفرض قيودا إضافية على سفر الوزير الذي سيكون في نيويورك لحضور اجتماع في الأمم المتحدة.

وبحسب المصدر المطلع، فإن سفر أمير عبداللهيان والوفد الإيراني يقتصر على 7 بنايات من الشمال إلى الجنوب وكتلة واحدة من الغرب تحيط بمقر الأمم المتحدة في مانهاتن، والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، ومقر إقامة ممثلهم الدائم لدى الأمم المتحدة، والمباني الستة المحيطة بجادة كوينزبورو بلازا في لونغ آيلاند سيتي، والوصول إلى مطار جون إف كينيدي الدولي باستخدام طريق قيادة محدد.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الوزارة ستستخدم سلطتها الخاصة بالعقوبات وستعمل مع الحلفاء لمواصلة تعطيل الأنشطة الخبيثة والمزعزعة للاستقرار للنظام الإيراني.

وقالت يلين في مؤتمر صحفي في واشنطن «من هجوم نهاية الأسبوع إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تهدد تصرفات إيران استقرار المنطقة ويمكن أن تتسبب في تداعيات اقتصادية».

وتأتي تعليقاتها في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء المالية العالميون ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. في المقابل أعلن قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، أن أساطيل الجيش الإيراني تنفذ مهمة مرافقة السفن التجارية الإيرانية، وأن المدمرة جماران متواجدة الآن في خليج عدن.