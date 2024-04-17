بوتين محذرا: الأوبئة تغزو العالم

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وقال في تحية للمشاركين في المؤتمر الدولي الروسي الأفريقي الأول لمكافحة الأمراض المعدية، والتي قرأتها رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، آنا بوبوفا، «لا يزال خطر ظهور أوبئة جديدة وانتشار الأمراض الخطيرة المعروفة في العالم مرتفع بشكل كبير.
والقارة الأفريقية معرضة بشكل خاص لهذه التحديات، وتحتاج إلى تسريع توسيع الإمكانات الطبية والقدرات الطبية والعلمية والتكنولوجية لحماية السكان من خطر الإصابات والأمراض المعدية المختلفة»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأضاف بوتين «روسيا من جانبها، مستعدة للتعاون الأكثر نشاطا في هذا القطاع المهم من الرعاية الصحية»، وأشار إلى أن برنامج مساعدة البلدان الأفريقية في مجال الصحة الصحية والوبائية، الذي تم إطلاقه عام 2023، ينص على توفير عشرة مختبرات متنقلة ذات مستوى عال من الحماية البيولوجية، وتدريب أكثر من 350 متخصصا أفريقيا، بالإضافة إلى سلسلة من الأبحاث العلمية المشتركة.
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