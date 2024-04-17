سلاح الجو الإسرائيلي: طائرات مقاتلة ضربت بنية تحتية لحزب الله تستخدمها كمنظومة للدفاع الجوي

اعلن سلاح الجو الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة ضربت بنية تحتية لجماعة حزب الله إلى الشمال من بعلبك في شرق لبنان، وسط مخاوف من احتمال زيادة حدة التصعيد بسبب تزايد تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
واوضح بيان لسلاح الجو بانه "في وقت سابق هذا المساء، ضربت طائرات مقاتلة من سلاح الجو الإسرائيلي بنية تحتية مهمة لحزب الله تستخدمها منظومة الدفاع الجوي في المنظمة في شمال بعلبك".
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