البورصة تهبط 4.5% بنهاية تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 4.5% عند 28333 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.82%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 5.01%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.4 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 1.2 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 288 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.9% إلى مستوى 29667 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.