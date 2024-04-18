عضو بالكنيست: جميع كتائب القسام نشطة بغزة بخلاف ادعاءات الجيش ونتنياهو

قال عضو لجنة الخارجية والأمن بالكنيست عاميت هاليفي إن كل كتائب القسام الـ24 نشطة في غزة، بخلاف ما يقوله الجيش ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.



وأضاف هاليفي -في مقابلة مع قناة الكنيست- أن لديه معلومات بصفته عضو في لجنة الخارجية، نافيا ما نقلته مذيعة القناة عن الناطق العسكري ورئيس الحكومة ووزير الدفاع في إسرائيل، بأنه تم القضاء على غالبية كتائب حماس ولم يتبق إلا 4 كتائب في منطقة رفح، مشيرا إلى أن هذا غير صحيح.



وفي وقت سابق، قال هاليفي -في مقابلة له ضمن برنامج إذاعي- إنه "لا توجد كتيبة من حماس اختفت، والجيش الإسرائيلي بقيادة رئيس الأركان قدم خطة غير واقعية".



وفي تصريحات سابقة، ادّعى نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 3 أرباع كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في غزة، مؤكدا أن "اليوم الذي يلي الحرب هو اليوم الذي يلي تدمير حماس وإخراجها من المشهد".



وبصفة مستمرة، يشدد نتنياهو على أهمية اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، زاعما أنها المأوى الأخير لفصائل المقاومة الفلسطينية.



وكان مسؤولون في الاستخبارات الأميركية أشاروا إلى أن التقديرات حول الخسائر البشرية لحركة حماس ليست دقيقة وليست ذات معنى، ولا تعطي إشارة عما إذا كان الوجود العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة قد عالج القضايا الأساسية التي أطلقت إسرائيل الحرب من أجلها.



وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بداية العدوان على قطاع غزة أن القضاء على حماس أحد أهداف الحرب الأساسية، لكن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين شككوا في قدرتها على ذلك.



ويزعم جيش الاحتلال أنه قتل 9 آلاف مقاتل في قطاع غزة، من بينهم نحو 50 من قادة كتائب القسام.



لكن الناطق العسكري باسم الكتائب أبو عبيدة أكد أن ما يعلن عنه "العدو من إنجازات عسكرية مزعومة" خلال عدوانه على غزة "هي أمور مثيرة للسخرية بالنسبة لنا، وسيأتي اليوم الذي نثبت فيه كذب هذه الدعاوى…".



وسبق أن نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادر مقربة من القيادة السياسية لحركة حماس قولها إن الإحصاءات الإسرائيلية بهذا الصدد "محض هراء، وإن الخسائر في صفوف كتائب القسام كانت قليلة للغاية.



وقال أحد المصادر للموقع إن إجمالي الخسائر في صفوف كتائب القسام أقل من 10%، موضحا أن "القسام حركة عسكرية ذات بنية مركزية وحلقة تنظيمية فضفاضة، لم نسمع عن معاناة القوات المركزية من خسائر خطيرة".



المصدر : الجزيرة

