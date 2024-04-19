"أمبري": على السفن التجارية في الخليج وغرب المحيط الهندي البقاء في حذر

ياسر رشاد - القاهرة - قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنها توصي السفن التجارية في الخليج العربي وغرب المحيط الهندي بالبقاء في حالة حذر، تأهبا لزيادة نشاط الطائرات المسيرة في المنطقة.

وقالت أمبري إنها تلقت معلومات تشير إلى تنفيذ "ضربة عسكرية إسرائيلية" على أصفهان بإيران.

وفي وقت سابق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها على علم بتقارير مماثلة لكن لا توجد مؤشرات على أن سفنا تجارية كانت الهدف المقصود من الهجوم.

وقفزت أسعار النفط بنحو 3 دولارات للبرميل، اليوم الجمعة، متأثرة بتقارير عن الهجوم مما أثار مخاوف من احتمال تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط. وتخلى خام برنت عن بعض تلك المكاسب، ليجري تداوله بارتفاع 1.85% إلى 88.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:51 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل إلى مستوى مرتفع عند 90.75 دولار.

وقال ثلاثة أشخاص مطلعين إن إسرائيل هاجمت إيران. بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية في وقت مبكر من اليوم الجمعة إن قواتها أسقطت طائرات مسيرة، وذلك بعد أيام من شن إيران هجوما انتقاميا بطائرات مسيرة على إسرائيل.

قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن ثلاثة انفجارات سُمعت بالقرب من قاعدة عسكرية في شمال غربي مدينة أصفهان، فيما صرح مسؤول إيراني لرويترز أن الانفجارات التي سُمعت في أصفهان كانت نتيجة لتفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، مضيفا أنه لم يتم شن هجوم صاروخي على إيران.

سلطنة عمان تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران

أعربت وزارة الخارجية العمانية عن إدانة مسقط للهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران فجر اليوم الجمعة.

وقال ناطق باسم الخارجية العمانية في بيان له إن بلاده "تتابع استمرار التوتر في الإقليم وتدين الهجوم الإسرائيلي هذا الصباح على أصفهان في الجمهورية الإسلامية الايرانية، كما تدين وتستنكر اعتداءات إسرائيل العسكرية المتكررة في المنطقة".

وأضاف الناطق بأن سلطنة عمان تناشد مجددا المجتمع الدولي "ضرورة معالجة أسباب وجذور التوتر والنزاع عبر الحوار والدبلوماسية والحلول السياسية، والتركيز على جهود وقف إطلاق النار في غزة والاحتكام للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية من أجل استعادة الأمن والاستقرار والسلام الشامل للمنطقة بأسرها".

وصباح اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام غربية أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في إيران. من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات قرب مطار أصفهان، فيما نفى مسؤولون إيرانيون وقوع أي هجوم صاروخي مؤكدين أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

وذكر تقرير لوكالة "بلومبرغ" أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة يوم الخميس أنهم يعتزمون شن ضربة خلال الـ24 إلى 48 ساعة القادمة.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن الضربة الإسرائيلية محدودة ولم تستهدف المواقع النووية والمدنية.

بدورها، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية أن إسرائيل لن تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على إيران لـ"أسباب استراتيجية".