الشباب والرياضة بجنوب سيناء تطلق منتديات برلمان الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، ثاني فاعليات ورش المنتديات التمهيدية لبرلمان الشباب بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ.

وتأتي الفعاليات استعدادُا للمشاركة في المنتدى الرابع لبرلمان القنال، والذي سينفذ بمشاركة خمس محافظات:"بورسعيد، السويس، الاسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن فاعليات ورش منتديات برلمان الشباب، تهدف إلى تنمية الوعي السياسي لدى الشباب، وتأهيلهم وتدريبهم على المشاركة في الحياة السياسية، والتعرف على إنجازات الدولة المصرية، وطرح رؤاهم حول القضايا التي يشهدها المجتمع، وإعدادهم وتأهيلهم لمواجهة تحديات العصر، إضافة إلى تدريبهم على اتخاذ القرار، وتفعيل دورهم في الحياة العامة، وحرية التعبير عن الرأي، وقبول الآخر في إطار ديمقراطي منظم.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن الورش تستند على 4 محاور أساسية، وهم " حياة كريمة ودورها بالمحافظة، المشروعات القومية للدولة المصرية داخل المحافظة، تحديات ورؤى الوضع الاقتصادي المصري، تعزيز المشاركة السياسية للشباب".

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ أولى فعاليات البرنامج بمدينة رأس سدر، مؤكدًا أنه يجري تنفيذ الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.