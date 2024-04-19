شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يطلق ثالت مراحل القافلة السادسة لدعم الأشقاء فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المرحلة الثالثة من القافلة السادسة للأشقاء في قطاع غزة، والتي تتضمن أكثر من 74 قاطرة محملة بأكثر 1490 طنًا من المواد الغذائية والمشروبات والمياه المعدنية والبطاطين والملابس .

وشملت القافلة أكثر من 1286 طنًا من المواد الغذائية ونحو 9 طنًا من المشروبات، بالإضافة لأكثر من 30 طنًا من الملابس والبطاطين ،ونحو 165 طنًا من المياه المعدانية.

يشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلآف من الضحايا والمصابين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.



