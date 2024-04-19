شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر إعلام النواب: اهتمام الحكومة بتفعيل توصيات الحوار الوطنى يؤكد أهميته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن خطة وزارة الثقافة لتفعيل مخرجات الحوار الوطني والتي تقدمت بها لمجلس الوزراء، تأتى لتؤكد أهمية الحوار الوطني الذى ضم قادات وقامات عظيمة ومفكرة، كان لابد من الخروج بتوصيات تعمل على ترسيخ الهوية المصرية وتخدم الاستراتيجية المصرية، من أجل الحفاظ على التراث العريق.

وأوضحت أمين سر لجنة الثقافة بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن توصيات وزراة الثقافة خطوة إيجابية نحو تفعيل الخطوط العريضة التي أوصى بها الحوار الوطني على مدار الجلسات الماضية، مؤكدة على ضرورة أن يتزامن ذلك مع وجود رؤية مزودة بآليات لتنفيذها مع خطة زمنية محددة، مشددة على أهمية عنصر التوقيت لتنفيذ هذه المقترحات لتتحول إلى واقع ملموس، يدعم الهوية الوطنية ويساهد في تأسيس النشء الجديد على معايير الانتماء الحقيقية.

وأكدت "رشاد"، أن من أهم آليات التنفيذ التي لابد الاستعانة بها لتحقيق خطة وزارة الثقافة، استغلال القوى الناعمة، مشيرة إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت لها السبق في استغلال هذه الأدوات بخطة سليمة من خلال تقديم الدراما الاجتماعية والتاريخية التي توثق التاريخ المصري من خلال منتج درامي مؤثر قادر على جذب المشاهدين وتحقيق عنصر التوعية والترفيه في آن واحد، مشيدة بمسلسل "جودر" الذى أعاد إنتاج ألف ليلة وليلة بشكل شيق وجذاب، فضلا عن إنتاج مسلسل الحشاشين الذى تناول عن نشأة الجماعات الإرهابية.

ونوهت أيضا بأهمية تنفيذ المقترح المتعلق بالتوسع بالمسارح الفنية وإنتاج مسرحيات تعمق مفهوم الهوية وتخاطب الأطفال بشكل خاص، مع التوسع في تقديم مهرجانات فنية تهدف إحياء التراث الفني القديم.