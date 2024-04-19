أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أنّه "استكمالاً للخطة الموضوعة للعودة التدريجية لسير العمل في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، يُستأنف العمل في قسم جونية التابع للمصلحة اعتبارا من الثلاثاء المقبل في 23 نيسان 2024".
ولفت إلى أنّه "سيتم الإعلان لاحقاً عن المعاملات المتوفّرة في القسم المذكور ببيان سيصدر عن هيئة ادارة السير والآليات والمركبات".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب مولوي: استئناف العمل في قسم جونية التابع لهيئة إدارة السير اعتبارًا من الثلاثاء في 23 نيسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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