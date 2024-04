بطل شطرنج نيجيري يحاول تحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول ماراثون

ياسر رشاد - القاهرة - سيد الشطرنج النيجيري توندي أوناكويا، يثير ضجة في تايمز سكوير في نيويورك وهو يحاول تحطيم ماراثون الشطرنج القياسي.

الشطرنج النيجيري توندي أوناكويا

هدفه هو اللعب لمدة 58 ساعة متتالية وجمع 1 مليون دولار (805000 جنيه إسترليني) للأعمال الخيرية ، وتحديدا لتعليم الشطرنج بين الأطفال.

مع مئات المشجعين ، بما في ذلك نجم Afrobeats النيجيري دافيدو ، يهتفون له ، فإن أوناكويا، مدعوم بدعم مجتمعه ، سواء في نيويورك أو في وطنه في نيجيريا.

وفي لاغوس، كان نائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما وحاكم ولاية لاغوس باباجيد سانوو أولو من بين أولئك الذين احتشدوا وراء أوناكويا، مشيدين به كرمز للتميز النيجيري. على Twitch ، يشاهد المشاهدون من نيجيريا وخارجها وهو يسعى جاهدا لتحطيم الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس لأطول ماراثون شطرنج.

اعتبارا من الساعة 03:00 بتوقيت نيويورك (07:00 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة ، لعب أوناكويا لمدة 39 ساعة وجمع أكثر من 42000 دولار.

واثقا من تقدمه ، يهدف إلى الاستمرار حتى الساعة 20:00 على الأقل بتوقيت نيويورك يوم الجمعة ، متجاوزا الرقم القياسي الحالي البالغ 56 ساعة وتسع دقائق و 37 ثانية.

يحمل الشطرنج أهمية خاصة بالنسبة لأوناكويا ، الذي ينسب الفضل إلى اللعبة في إنقاذه من الفقر في الأحياء الفقيرة في لاغوس.

من خلال منظمته غير الحكومية ، Chess in Slums Africa ، ومشاركته في The Gift of Chess ، فهو مكرس لتوفير تعليم الشطرنج والفرص للمجتمعات المحرومة ، بهدف توزيع مليون مجموعة شطرنج بحلول عام 2030.

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، بدء فعاليات مسابقة الشطرنج بالتنسيق مع الاتحاد المصري للشطرنج.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والحياة الجامعية.

وانطلقت فعاليات بطولة الشطرنج اليوم الإثنين بنظام السويسري على 9 جولات، حيث سيتم اختيار أفضل المشاركين لتمثيل منتخب جامعة حلوان.

ويتم تكريم الفائزين في حفل ختام الأنشطة الطلابية في جامعة حلوان بجوائز قيمة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أهمية الأنشطة الطلابية في صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم، ومساعدتهم على بناء شخصية سليمة.

وشدد رئيس جامعة حلوان على حرص الجامعة على تفعيل الأنشطة الطلابية لطلاب الكليات المختلفة وتوفير كل الإمكانيات لإنجاحها.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية لأنه جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، تساهم في بناء شخصية الطالب وصقل مهاراته القيادية والإبداعية في مختلف المجالات.

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة تحرص على عقد الندوات التى تساهم فى إعداد الشباب إعدادًا سليمًا.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الأنشطة الطلابية تعمل على تعميق قدرات الشباب الذهنية والثقافية.

وقال رئيس جامعة حلوان إن الأنشطة الطلابية تنمي روح المشاركة والإبداع لدى الطلاب بما يجعلهم أكثر تفاعل في حياتهم.

وتابع رئيس جامعة حلوان أن الأنشطة الطلابية تساهم فى تخريج جيل جامعي قادر على تحمل المسؤولية.

ونوه رئيس جامعة حلوان بأن الأنشطة الطلابية تعزز الشعور بحب الوطن وتخلق روح التعاون والقدرة على إثبات الذات والتغيير.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن الأنشطة الطلابية تعمل على استثمار طاقات الشباب الإبداعية بشكل إيجابي.

وتابع رئيس جامعة حلوان أن الأنشطة الطلابية تساهم في خلق أجيال جديدة لديها الوعى الكافي والفهم الصحيح لمجريات الأمور.

وتجرى فعاليات بطولة الشطرنج في جامعة حلوان تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والطالبة نادين عبد الحليم رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان.