"الأنباء" الكويتية: ظهور بوادر تفهم أوروبية لقضيه النازحين السوريين في لبنان

كشفت معلومات لـ"الأنباء" الكويتية عن ظهور بوادر تفهم أوروبية لقضيه النازحين السوريين في لبنان، بعدما كان الرفض الأوروبي يشكل العقبة الأساس لاي خطة لاعادة النازحين الى بلدهم.

وذكرت المعلومات ان الموفد الفرنسي حان ايف لودريان العائد من واشنطن، عرض لمحادثاته في العاصمة الأميركية، وبينها سعيه الى تنسيق المواقف الفرنسية والأميركية في شأن لبنان، وعدم تجاوز فرنسا وحصر المسعى بالشأن اللبناني من خلال "اللجنة الخماسية ".

وأضافت المعلومات المستقاة من مصارد خاصة، ان لودريان بحث مع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة أموس هوكشتيان في الافكار التي طرحها بشأن الحدود اللبنانية، في إطار المبادرة الفرنسية. ونقل عن هوكشاتين انه وضع الامر في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري، "الذي يرى انه لا يمكن بت اي امر يتعلق بتثبيت النقاط الحدودية بغياب رئيس الجمهورية لانه من صلب صلاحيات الرئيس".

إلى ذلك، تحدث مصدر مطلع لـ "الأنباء" عن "تكريس معادلة ينطلق منها أركان الخماسية، وهي رئيس يحظى بموافقة "الثنائي الشيعي" والفرقاء الآخرين، ولا يواجه باعتراض من الدول التي تتألف منها الخماسية وهي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، سعيا إلى انطلاق المؤسسات الدستورية في البلاد وانتظام عملها".

وفي معلومات متوافرة للصحيفة بخصوص الملف الرئاسي، انه بين الأسماء المطروحة، شخصية يتفادى الجميع التداول بها، خشية تضييع الفرصة، وخشية منه في آن معا. والخشية من صاحبها تعود إلى تصنيفه إصلاحيا من درجة عالية، ويعتبر مرفوضا من أصحاب المصالح المعروفين أكثر بـ "المنظومة" التي تدير البلاد من خلف الستارة السياسية وغيرها، وتحديدا من خلفية اقتصادية مصرفية.