الحكومة: عدم تخفيف أحمال الكهرباء بالمستشفيات والمصانع والمنشآت الحيوية

الشارقة - اميمة ياسر - قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تلجأ لتخفيف أحمال الكهرباء لتحافظ على موارد الدولة من أجل التزامات أخرى وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الدولة تدعم الكهرباء بدرجة كبيرة التي يتم توفيرها للمواطن.

وأوضح متحدث الحكومة، أن هذا الأمر يلقي أعباء كبيرة على الدولة ويتطلب توفير موارد كبيرة. وأشار إلى أن الدولة تحمل على عاتقها عدم تخفيف الأحمال في المستشفيات والمصانع والمنشآت الحيوية، داعيًّا للأخذ بذلك في الحسبان.

وشدد على أن الدولة تدرك حجم الأعباء الملقاة على المواطن جراء تخفيف أحمال الكهرباء، وترغب في وقف هذه الأعباء. لفت إلى أن الدولة لم تتخلَ عن المواطن، موضحا أن أغلبية تكلفة الكهرباء التي تصل للمواطن مدعومة من الدولة.