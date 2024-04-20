خلية الإعلام الأمني العراقية: لا وجود لأي طائرة مسيرة أو مقاتلة في الجو عند وقوع الانفجار في العراق

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية أنه لم تكن هناك أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في الأجواء عند وقوع "الانفجار" ليلا في قاعدة عسكرية في وسط البلاد، بعدما أعلن سابقا عن "قصف" استهدف الموقع الذي يضم قوّات من الجيش العراقي وعناصر من الحشد الشعبي الموالي لإيران.

وأكدت خلية الإعلام الأمني نقلا عن "تقرير لقيادة الدفاع الجوي والجهد الفني والكشف الراداري عدم وجود أي طائرة مسيرة او مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار" الذي أدى إلى سقوط قتيل وثمانية جرحى من القوات المتمركزة في قاعدة كالسو.