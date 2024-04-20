أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية أنه لم تكن هناك أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في الأجواء عند وقوع "الانفجار" ليلا في قاعدة عسكرية في وسط البلاد، بعدما أعلن سابقا عن "قصف" استهدف الموقع الذي يضم قوّات من الجيش العراقي وعناصر من الحشد الشعبي الموالي لإيران.
وأكدت خلية الإعلام الأمني نقلا عن "تقرير لقيادة الدفاع الجوي والجهد الفني والكشف الراداري عدم وجود أي طائرة مسيرة او مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار" الذي أدى إلى سقوط قتيل وثمانية جرحى من القوات المتمركزة في قاعدة كالسو.
كانت هذه تفاصيل خبر خلية الإعلام الأمني العراقية: لا وجود لأي طائرة مسيرة أو مقاتلة في الجو عند وقوع الانفجار في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.