سقوط 37 شهيدا خلال آخر 24 ساعة مع استمرار قصف الاحتلال لقطاع غزة في اليوم الـ 197 من الحرب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر في القطاع؛ أسفرت عن استشهاد 37 شخصا، وإصابة 68 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة – في بيان صحفي اليوم السبت – أن حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 34049 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 76901 مُصاب.. مشيرة إلى أن هذه الأرقام لا تتضمن آلاف الضحايا ممن هم تحت الركام وفي الطرقات، حيث تحول الحرب دون وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وفي اليوم الـ 197 من الحرب، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة في القطاع.

وأفادت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني، بأن طائرات الاحتلال اتسهدفت منزلا لعائلة “رضوان” بحي “تل السلطان” في مدينة رفح جنوب القطاع؛ ما أسفر عن سقوط 9 شهداء من بينهم 6 أطفال، كما سقط شهيد جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بجوار “المقبرة الشرقية” شرق مدينة رفح، كما استهدفت بصاروخ واحد على الاقل أرضين في حيي “البراهمة”، و”الشعوت”، وأطلقت مدفعيته عددا من القذائف تجاه الخليج 365 الحدودية للمدينة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على حي الزيتون وتل الهوا في مدينة غزة، وشنت غارة على منزل في حي الرمال بمدينة غزة.

ودمرت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في حي الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تعود لعائلات الغرابلي، والنباهين، وأبو مراحيل، والسيد، والقصاص.

وأطلقت الزوارق البحرية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه شاطئ بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.