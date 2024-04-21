وزير الزراعة يعلن استقبال أسواق المملكة العربية السعودية للبصل المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استقبال الأسواق السعودية للبصل المصرى.

وجاء ذلك بناء على الاتصال الذي أجراه "القصير" مع المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير الزراعة والبيئة والمياه بالمملكة.

كما تم التواصل على المستوى الفني من خلال الحجر الزراعي المصري بنظيره السعودي حيث تم إعادة تواجد البصل المصري على منصة استيراد المنتجات الزراعية إلى المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الزراعة لدعم منظومة الصادرات المصرية الي دول العالم.

والجدير بالذكر أنه تم استئناف تصدير البصل اعتبارا من أول ابريل الجاري مع بداية موسم الحصاد الجديد حيث تم تصدير اكثر من ٦٠٠٠ طن حتى الآن إلى مختلف دول العالم بما فيها المملكة العربية السعودية.