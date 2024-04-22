مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل مطار العريش الدولي اليوم الاثنين طائرتين تحملان على متنهما 43 طنا من المساعدات إنسانية متنوعة لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة .

وصرح مصدر مسئول بمطار العريش الدولي بأن الطائرة الأولى قادمة من الأردن وتحمل على متنها 21 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية ؛ والطائرة الثانية من دولة الإمارات وتحمل على متنها 22 طنا من المساعدات الإغاثية.

وقال المصدر إنه تم تفريغ شحنة الطائرتين ونقلهما بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش ، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري بالتنسيق ما بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت المطار حتى اليوم بلغ 752 طائرة ، منها 612 طائرة مساعدات ، 140 طائرة وفود دولية.

وفي سياق متصل استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، صباح الاثنين، فى اليوم الـ 199 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث طالت عمليات القصف الإسرائيلية مناطق متفرقة وسط وجنوب القطاع.

واستهدف قصف مدفعي شرقي مخيم المغازى وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استهداف غارة المنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس جنوب القطاع.

واستشهد عدد من الأشخاص وجرح آخرون في غارة استهدفت مسجد التقوى فى مخيم البريج وسط القطاع، بينما استهدفت غارة أخرى شمال مُخيم النصيرات وسط القطاع، وأخرى استهدفت مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من الأشخاص جراء قصف استهدف محيط مقبرة السوارحة في مخيم النصيرات، وإثر استهداف منزل في منطقة البروك بدير البلح وسط القطاع.

وطال القصف الإسرائيلي حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ومنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقالت مصادر في قطاع الدفاع المدني، إن الطيران الإسرائيلي شن الليلة الماضية غارتين على المناطق الجنوبية لمدينة غزة، وعلى حي التفاح.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر صحية في القطاع، بارتفاع عدد الشهداء في غارات إسرائيلية على منزلين في رفح إلى 26 بينهم 16 طفلا و6 نساء.

وكان قد استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال، أمس الأحد، إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.