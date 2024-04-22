مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط دعوات من منظمات الهيكل لاقتحامات في عيد الفصح

ياسر رشاد - القاهرة -

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية في المدينة المُحتلة، إن نحو 172 مستوطنا اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وسط دعوات من مُنظمات الهيكل لاقتحامات واسعة للمسجد المبارك، لتقديم "قربان" عيد الفصح اليهودي، منتصف ليلة الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الرابع عشر من أبريل الجاري، استُشهد في مُحافظة القدس 59 فلسطينيًا وأصيب 172 آخرون برصاص قوات الاحتلال، واعتُقل 1325 شخصا، وحُكم منهم 155 بالسجن الفعلي.

وفي الفترة ذاتها، أصدرت سلطات الاحتلال 85 قرارا بالحبس المنزلي و68 قرارا بالإبعاد عن مدينة القدس، وقرارات أخرى بالمنع من السفر، كما هدمت قوات الاحتلال 133 منزلا، فيما اقتحم 18301 مستوطن المسجد الأقصى المبارك.

وفي سياق متصل استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، صباح الاثنين، فى اليوم الـ 199 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث طالت عمليات القصف الإسرائيلية مناطق متفرقة وسط وجنوب القطاع.

واستهدف قصف مدفعي شرقي مخيم المغازى وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استهداف غارة المنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس جنوب القطاع.

واستشهد عدد من الأشخاص وجرح آخرون في غارة استهدفت مسجد التقوى فى مخيم البريج وسط القطاع، بينما استهدفت غارة أخرى شمال مُخيم النصيرات وسط القطاع، وأخرى استهدفت مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من الأشخاص جراء قصف استهدف محيط مقبرة السوارحة في مخيم النصيرات، وإثر استهداف منزل في منطقة البروك بدير البلح وسط القطاع.

وطال القصف الإسرائيلي حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ومنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقالت مصادر في قطاع الدفاع المدني، إن الطيران الإسرائيلي شن الليلة الماضية غارتين على المناطق الجنوبية لمدينة غزة، وعلى حي التفاح.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر صحية في القطاع، بارتفاع عدد الشهداء في غارات إسرائيلية على منزلين في رفح إلى 26 بينهم 16 طفلا و6 نساء.

وكان قد استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال، أمس الأحد، إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.