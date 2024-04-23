مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يطالب ترينيداد وتوباجو بالاعتراف بدولة فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ سفير السنغال لدى الأمم المتحدة، برفقة وفد من اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ووفد مكون من السفير رياض منصور، وسفراء كوبا، ونكراجوا، نواب رئيس اللجنة، في القيام بزيارة رسمية لترينيداد وتوباجو.

وقد بدأت بلقاء مطول في وزارة الخارجية مع وزير الخارجية امري بروان، حيث قدم السفير منصور عرضا لآخر التطورات الفلسطينية، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس لشعب وحكومة ترينيداد وتوباجو.

الاعتراف بدولة فلسطين

وطالب منصور دولة ترينيداد وتوباجو بالاعتراف بدولة فلسطين، وتسهيل أمور الفيزا للفلسطينيين والسفر لها أو المرور منها دون معوقات، ورد الوزير براون أن الباب مفتوح في هذا المجال.

وأعرب الوزير براون، عن تضامنه مع شعبنا الفلسطيني ازاء ما يتعرض له من ممارسات وعدوان واحتلال، مطالبا بوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، ومعربا عن استعداد بلاده للحوار والتواصل.

تحقيق الاعترافات

وفي وقت لاحق سيزور الخليج 365، جمهورية جيانا للقاء الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية وقيادة البرلمان والجامعة في العاصمة جورج تاون، وفعاليات أخرى بما في ذلك اللقاء مع رابطة دول الكركام، حيث تقع مقر قيادتها في العاصمة، بهدف المساعدة في تحقيق الاعترافات من بقية دول هذه المجموعة بدولة فلسطين.

وسيعبر الخليج 365 عن جزيل الشكر والامتنان لجمهورية غيانا على موقفها في مجلس الأمن وعلى تصويتها لصالح فلسطين لنيل العضوية الكاملة.

يذكر أنه كان قد أعلن مدير مستشفى أريحا الحكومي، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب شادي عيسى جلايطة (44 عاما)، وهو أب لثلاثة أبناء، برصاص الاحتلال في أريحا.

وكشف مراسل وكالة وفا، إن الشهيد شادي، هو شقيق الأسير فادي جلايطة (46 عاما)، الذي دخل الأربعاء الماضي، عامه الـ24 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، علما أنه محكوم بالسجن مدة 25 عاما، وتوفي والده وهو بالسجن.

فيما أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيمي عقبة جبر، وعين السلطان، جنوب وشمال مدينة أريحا، وقرية الديوك الفوقا وعدة أحياء في المدينة.

وأفادت مصادر صحية بإصابة مواطن برصاصة في الصدر، ووصفت اصابته بالخطيرة، في مخيم عقبة جبر، وبإصابة ثانية في البطن وصلت الى مستشفى أريحا الحكومي.