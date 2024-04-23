الدفاع المدني: البحث عن طفل مفقود على ضفاف نهر في بلدة تمنين التحتا- بعلبك

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في ​الدفاع المدني​ ومن المراكز البرّيّة المجاورة، يعملون على البحث عن طفل في السّادسة من عمره، فُقد على ضفاف نهر في بلدة ​تمنين التحتا​- بعلبك"، مشيرةً إلى أنّ "العناصر سيواصلون عمليّات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشّامل في الموقع، إلى حين العثور على الطّفل".

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