روسيا: ضرب أكثر من 170 منشأة للجيش الأوكراني وتدمير طائرتين بدون طيار

ياسر رشاد - القاهرة - روسيا وأوكرانيا.. في أحدث الضربات الحربية بين الجانب الروسي والأوكراني، قامت المجموعة القتالية الغربية الروسية بتدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين، وضرب أكثر من 170 منشأة تابعة للجيش الأوكراني.

وقال المتحدث باسم المجموعة القتالية إيفان بيجما لوكالة الأنباء الروسية "تاس" بأن وحدات المجموعة القتالية الغربية الروسية ضربت الكثير من منشآت القوات المسلحة الأوكرانية، كما دمرت طائرتين بدون طيار ثابتي الجناح للعدو.

وأوضح تفصيليًا أن وحدات المدفعية التابعة للمجموعة القتالية الروسية ألحقت أضرارًا بإشعال النيران في أكثر من 170 منشأة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت وحدات المدفعية نظام Gvozdika ذاتية الدفع وتسعة فرق هاون في معركة مضادة للبطارية، وقضت أنظمة الدفاع الجوي للمجموعة القتالية على طائرتين ثابتتي الجناح من Furiya" "طائرات بدون طيار"، بحسب ما نقلته "تاس".

وأضاف بيجما أن المجموعة القتالية دمرت أيضًا موقعين للتحكم في الطائرات بدون طيار لأوكرانيا.

سوناك يزور بولندا اليوم

ويأتي ذلك في الوقت الذي يزور رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لبولندا اليوم الثلاثاء، حيث سيلتقي برئيس الوزراء البولندي دونالد توسك والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، ثم سيتوجه إلى ألمانيا للقاء المستشار أولاف شولتس.

ووفق لما نقلته "روسيا اليوم" عن صحيفة "الغارديان" البريطانية فإن رئيس الوزراء البريطاني أعلن عزمه بتقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وتشمل المساعدات 400 عربة عسكرية و1600 قطعة أسلحة و4 ملايين ذخيرة وتمويلا إضافيا بحجم 500 مليون جنيه استرليني.

ويشار إلى أن إجمالي حجم المساعات العسكرية البريطانية لأوكرانيا سيصل إلى 3 مليارات جنيه استرليني خلال هذا العام المالي.

وأكد سوناك على أهمية حماية أوكرانيا وقال: "حماية أوكرانيا من طموحات روسيا القاسية، ومهم بالنسبة لأمن بلادنا ولأوروبا بأسرها، وإذا سمحنا لبوتين بأن يحقق نجاحا في الحرب العدوانية هذه، فإنه لن يتوقف عند الحدود البولندية".

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نفى وجود أي خطط لدى روسيا لمهاجمة الدول الأوروبية.