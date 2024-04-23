فيضانات روسيا..أكثر من 14700 منزل سكني غارق في المياه

ياسر رشاد - القاهرة - فيضانات روسيا.. لا تزال آلاف المنازل غارقة في المياه بروسيا بسبب فيضانات الربيع، وقالت الخدمات التشغيلية إن عدد المنازل السكنية التي غمرتها المياه في روسيا ارتفع بشكل طفيف خلال اليوم وبلغ أكثر من 14700.

وأوضح خلال تصريحاته لوكالة الأنباء الروسية "تاس" أن هناك أكثر من 14700 منزل سكني وحوالي 29000 منزل لا تزال مغمورة بالمياه في روسيا"، موضحًا أنه على مدى الـ 24 ساعة الماضية، زاد هذا العدد بشكل طفيف.

وأضاف أن منطقة أورينبورغ كانت الأكثر تضررا، حيث لا يزال 12300 منزل تحت الماء، فيما تم إجلاء 38302 روسيًا من المناطق التي غمرتها الفيضانات والمستوطنات المحتملة في هذه المناطق منذ بداية فيضانات الربيع.

وفي سياق متصل، نقلت "تاس" صباح اليوم تصريحات الإدارة المحلية بارتفاع منسوب المياه في نهر توبول بالقرب من قرية كوركينو في تيومين بمقدار 144 سم خلال 24 ساعة

وذكر تقرير الإدارة أنه "حتى الساعة الثامنة صباحا (6 صباحا بتوقيت موسكو) بلغ منسوب المياه في نهر توبول بالقرب من قرية كوركينو 714 سم، بزيادة 144 سم خلال 24 ساعة، و أن منسوب المياه بالقرب من قرية أوبوروفو ارتفع بمقدار 56 سم إلى 550 سم.

يذكر أنه في 12 أبريل أعلنت الحكومة الروسية إجلاء أكثر من 10700 شخص، بينهم 2100 طفل، من منطقة أورينبورغ في جبال الأورال الروسية بسبب فيضانات الربيع.

وتابعت:"تم إجلاء ما يصل إلى 10739 شخصًا، من بينهم 2094 طفلًا، من المنازل والأسر التي غمرتها الفيضانات، ويقيم إجمالي 1345 شخصًا، من بينهم 235 طفلًا، في مراكز إيواء مؤقتة، بينما ذهب آخرون للإقامة لدى أقاربهم، وتم نقل 615 من حيوانات المزرعة إلى مناطق آمنة".