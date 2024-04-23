الأرصاد تحذر من الأجواء شديدة الحرارة.. وتقدم نصائح للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن يسود بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس أجواء شديدة الحرارة.

وأضافت أن ذروة الارتفاع تكون غدًا الأربعاء حيث تصل العظمى على القاهرة 40 درجة مئوية، وتوقعت أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة 38 درجة مئوية.

وتتأثر البلاد بكتلة هوائية جنوبية شديدة الحرارة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة فيسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية.

كما تنشط الرياح اليوم على مناطق من شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية هناك.

وحذرت الأرصاد من الطقس شديد الحرارة ونصحت بعدم التعرض المباشر لآشعة الشمس، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل الباردة، وارتداء غطاء للرأس للحماية من آشعة الشمس، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون.