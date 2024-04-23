المطران ابراهيم احتفل بعيد القديس جاورجيوس في تربل في بلدة تربل البقاعية

احتفل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم بعيد القديس جارورجيوس بقداس احتفالي ترأسه في كنيسة القديس جاورجيوس في بلدة تربل البقاعية، شاركه فيه كاهن الرعية الأب جوني ابو زغيب، الأرشمندريت عبدالله عاصي وكاهن رعية المخلص في مونتريال-كندا الأرشمندريت ربيع ابو زغيب.

ولفت ابراهيم، الى أنها "مناسبة تذكرنا بذلك الفارس الوسيم والقائد العظيم الذي يعني اسمه "الحارث أو الفلاح" الذي لم يعرف يوما الشك في إيمانه ولم يقبل التخلي عن المسيح لشدة محبته إياه بسخاء وشجاعة، حتى صار رمزاً للشهادة والإيمان والصمود أمام التحديات".

وشدد على أننا "ندافع عن الحق مهما غَلَتِ التضحيات ولا نهابُ تنانينَ الفسادِ والسياسةِ المتعفنة التي تضرب بلد الجمال والفكر والابداع لبنان. وحدتُنا هي بلدتنا. فيها نسكُنُ وننمو ونواجهُ المخاطر بشجاعة جاورجيوس الذي لا يعرف الاندحارَ ولا الانهزام".

ورأى أنه "في زمننا الحاضر، لا بد لنا من أن نكون مثله، متحدين ضد الاستعمار الاقتصادي، والفساد السياسي، والتفسّخ الإيماني، والانحلال الأخلاقي، والتعسف الأممي، والتفّلت الأمني، واثقين أن الحق والعدالةَ هما أساسُ بناء مجتمعنا ووطننا.

هذا ليس شعراً، إنها الشهادة التي لا تقتصر على الكلمات وحدِها، بل تتطلبُ الأفعالَ والتضحيات".