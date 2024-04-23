معتز القصبي رئيساً تنفيذياً للعمليات لبنك البركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن بنك البركة تعيين معتز القصبي رئيسا تنفيذيا للعمليات، وذلك لما يتمتع به من خبرة واسعة تمتد لأكثر من 27 عامًا في قطاعي الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر.

ومن خلال المنصب الجديد، بحسب بيان للبنك اليوم، يتولى القصبي مهامه في دفع عمليات توسع بنك البركة داخل السوق، وذلك عبر تعزيز قاعدة عملاء البنك وتوسيع عروض المنتجات والخدمات، إلى جانب تسهيل عملية التحول الرقمي وتحقيق التميز التشغيلي؛ دعماً لتطلعات الدولة نحو تحقيق التميز الاقتصادي.

وشغل القصبي مناصب رئيسية عدة في مؤسسات مرموقة من بينها البنك التجاري الدولي، وسيتي بنك، والبنك العربي الوطني وذراعه الاستثماري، والبنك المركزي المصري وبيت التمويل الكويتي وبنك قطر الإسلامي وبنك عودة، ما يبرهن على خبرته الواسعة وكفاءته في مختلف جوانب العمليات المصرفية وإدارة المخاطر.

يمتلك القصبي سجلاً حافلاً من الخبرات في مجالات متنوعة مثل العمليات المصرفية والأنظمة البنكية المتعدده، والرقابة الداخلية، وإعادة هندسة العمليات، وإدارة المخاطر الكلية و المشاريع، و مخاطر الخدمات المصرفية الرقمية و الأساسية، وحوكمة المؤسسات وإدارة المخاطر والامتثال GRC وغيرها إلى جانب العديد من الشهادات الدولية المعتمدة.