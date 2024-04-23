ميقاتي يترأس اجتماعًا وزاريًا وأمنيًا وقضائيًا موسعًا للبحث بملف السجناء والمحكومين السوريين

يترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ اجتماعًا وزاريًا وأمنيًّا وقضائيًّا موسّعًا في السّراي الحكومي، للبحث في ملف السّجناء والمحكومين السّوريّين، بمشاركة وزراء: الخارجيّة والمغتربين عبدالله بو حبيب، العدل هنري الخوري، والدّاخليّة والبلديّات بسام مولوي، بالإضافة إلى النّائب العام لدى محكمة التّمييز القاضي جمال الحجار، المدير العام للأمن العام بالتّكليف اللّواء الياس البيسري، الأمين العام للمجلس الأعلى للدّفاع اللّواء الرّكن محمد المصطفى، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي العميد خالد حمود، مدير العمليّات في الجيش العميد جان نهرا؛ ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد يوسف المدور.

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