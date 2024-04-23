برئاسة الكويت.. اجتماع عربي لصياغة مشروع قانون استرشادي لمنع خطاب الكراهية بالجامعة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت اليوم الثلاثاء فاعليات اعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء برئاسة ممثل دولة الكويت حسن على الصراف لدراسة مشروع القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية وبمشاركة خبراء من وزارتى العدل والداخلية فى الدول العربية وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكدت الوزير مفوض دكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية فى كلمتها الافتتاحية ان الاجتماع يناقش على مدي يومين مواد مشروع " القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، والذي اقترحته وزارة العدل بدولة الكويت،مشيرة الى ان المناقشات تدور فى ضوء الملاحظات التى وردت الى الامانة العامة من السعودية والكويت ولبنان وسوريا .

واضافت بخيت انه سيتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة لوضعه بالصيغة النهائية التى سترفع الى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ومن ثم الى مجلس وزراء العدل العرب لاعتماده .

واوضحت بان هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (39) بتاريخ 16/10/2023، والذي نص على " عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة " مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية" في ضوء ملاحظات وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية"

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