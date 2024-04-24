التموين: مصر لديها احتياطي من 4 إلى 6 أشهر للسلع الاستراتيجية.. فيديو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من 4 - 6 أشهر للسلع الاستراتيجية، موضحا أن مصر استوردت شحنات من السلع من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وضبط الأسعار في الأسواق.

وأضاف عشماوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يصل إلى 4 شهور، لافتا إلى أن مصر تشهد حاليا إقبالا من الفلاحين على توريد القمح بالأسعار الجديدة التي حددتها الحكومة، كما أن الأسعار الجديدة جاذبة للفلاحين.

وأشار الدكتور عشماوي، إلى أن الدولة المصرية، لديها 400 مركز لتجميع الأقماح على مستوى الجمهورية، موضحا أن المزارعين يحصلون على أموالهم فور تسليم الأقماح.

وأكد عشماوي، أن وزارة التموين لديها حصر دقيق لكميات الأقماح، مشيرا إلى أن متحصلات المزارعين عند توريد الأقماح تستغرق 48 ساعة فقط.

ونوه الدكتور إيراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، بأن الدولة تستهدف 3.6 مليون طن قمح لتوريدهم من المزارعين هذا العام.