اشتعال النيران في منشآت الطاقة في منطقة سمولينسك الروسية.. التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - مع استمرار الهجمات الروسية الأوكرانية.. قال حاكم منطقة سمولينسك "فاسيلي أنوخين" إن النيران اشتعلت في منشآت الطاقة في منطقتين بمنطقة سمولينسك بغرب روسيا، على الأرجح بعد هجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أضاف أنوخين: "منطقتنا أصبحت مرة أخرى هدفا لهجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية، ويتم استخدام الدفاعات الجوية للجيش الروسي ضد الأهداف الجوية، وتسبب هجوم العدو على منشآت الطاقة المدنية في منطقتي سمولينسكي ويارتسفسكي في حرائق".

وأشار حاكم منطقة سمولينسك، إلى أن رجال الإنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية يتعاملون مع آثار الهجمات، وحث السكان المحليين على التزام الهدوء.

تحطم طائرة بدون طيار في المنطقة الصناعية في مدينة ليبيتسك الروسية

وعلى صعيد أخر قال الحاكم الإقليمي "إيجور أرتامونوف" إن طائرة بدون طيار تحطمت في منطقة صناعية بمدينة ليبيتسك بوسط روسيا، دون وقوع إصابات، وكتب على تطبيق "تيليجرام": "تحطمت طائرة بدون طيار في منطقة صناعية في ليبيتسك، ولم تقع إصابات. ويعمل ضباط إنفاذ القانون في مكان الحادث".

وفي وقت سابق، أعلن أرتامونوف أنه تم إصدار إنذار بهجوم جوي في المنطقة.

إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية في 4 مقاطعات روسية

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم الأربعاء عن إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية في 4 مقاطعات بالجزء الأوسط من روسيا.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات قام بها نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام طائرات مسيرة على منشآت في أراضي روسيا.. ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 8 طائرات مسيرة أوكرانية، منها: 3 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و2 في أجواء مقاطعة بيلغورود، و2 فوق مقاطعة فورونيج، و1 فوق مقاطعة سمولينسك "، بحسب روسيا اليوم.

فيما يحاول نظام كييف يوميا مهاجمة المناطق الحدودية والوسطى في روسيا، باستخدام عدة أنواع من الأسلحة كالمسيرات والصواريخ.