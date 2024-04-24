درجات حرارة مرتفعة وأمطار رعدية ببعض مدن ومحافظات السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة بأغلب أنحاء المملكة العربية السعودية، إلا أن المركز الوطني للأرصاد السعودي، أعلن توقعاته بشأن حالة الطقس اليوم والتي تتضمن هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ولفت المركز في تقريره عن توقعات الطقس اليوم عبر موقعه الإلكتروني، أن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار لا تزال تؤثر على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

درجات الحرارة اليوم 24-4-2024

ونرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات اليوم:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 40 والصغرى 29.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 35 والصغرى 24.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 33 والصغرى 21.

درجة الحرارة في جدة العظمى 38 والصغرى 27.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 35 والصغرى 23.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 34 والصغرى 20.

درجة الحرارة في أبها العظمى 25 والصغرى 15.

درجة الحرارة في حائل العظمى 31 والصغرى 18.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 25 والصغرى 16.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 32 والصغرى 20.

درجة الحرارة في جازان العظمى 37 والصغرى 30.

درجة الحرارة في نجران العظمى 31 والصغرى 22.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 33 والصغرى 21.

درجة الحرارة في طريف العظمى 32 والصغرى 17.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 30 والصغرى 17.

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.