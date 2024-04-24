من هو الوزير الإيراني الذي اتهمته الأرجنتين بالضلوع في تفجير المركز اليهودي؟

ياسر رشاد - القاهرة - أثار طلب الأرجنتين من الإنتربول، الثلاثاء، بتوقيف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، تساؤلات حول تاريخ هذا المسؤول البارز المثير للجدل.

وتتهم بوينوس آيرس الوزير الإيراني الحالي بالضلوع في التفجير الذي استهدف مركزا يهوديا في العاصمة الأرجنتينية عام 1994.

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية إن وحيدي "حاليا في وفد إيراني يزور باكستان وسريلانكا، وقد أصدر الإنتربول، بناء على طلب الأرجنتين، نشرة حمراء بحقه".

وأضافت أن الأرجنتين طلبت أيضا من حكومتي باكستان وسريلانكا توقيف الوزير الإيراني وتسليمها إياه.

من هو وحيدي؟

ولد أحمد وحيدي في مدينة شيراز الإيرانية عام 1940.

كان قائدا لكتيبة لبنان في الحرس الثوري الإيراني خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي.

اتهم بأنه على صلة باختطاف رجل الاستخبارات الأميركية وليم باكلي في لبنان عام 1984.

اتهم بإدارة عملية "إيران كونترا" التي كانت من خلالها ستقدم واشنطن على بيع صواريخ تاو لإيران خلال حربها مع العراق.

قاد فيلق القدس لمدة 7 سنوات شهدت عدة عمليات اغتيال خارج الحدود الإيرانية.

خلال فترة قيادته لفيلق القدس وقعت عملية تفجير المركز اليهودي في الأرجنتين "أميا" سنة 1994، الذي خلف 85 قتيلا و300 جريح.

يعتقد أن وحيدي درب العشرات من "الثوريين" خارج إيران.

شغل منصب نائب وزير الدفاع خلال فترة الرئاسة الأولى لمحمود أحمدي نجاد.

شغل منصب وزير الدفاع الإيراني عام 2009 خلال الولاية الثانية لأحمدي نجاد.

كان رئيسا لمؤسسة الصناعات الجوية الإيرانية.

تولى مسؤولية تطوير منظومة الصواريخ الإيرانية.

عين وزيرا للداخلية في 2021.

أعلنت الأرجنتين، الثلاثاء، أنها طلبت من الإنتربول توقيف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، بتهمة ضلوعه في التفجير الذي استهدف مركزا يهوديا في بوينوس آيرس عام 1994.

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية إن وحيدي "حاليا في وفد إيراني يزور باكستان وسريلانكا، وقد أصدر الإنتربول، بناء على طلب الأرجنتين، نشرة حمراء بحقه".

وأضافت أن الأرجنتين طلبت أيضا من حكومتي باكستان وسريلانكا توقيف الوزير الإيراني وتسليمها إياه.

وفي 12 أبريل، حملت محكمة أرجنتينية طهران المسؤولية عن هجومين دمويين استهدفا قبل 3 عقود الجالية اليهودية في البلاد.

وفي 1992 خلف هجوم على السفارة الإسرائيلية في بوينوس آيرس 29 قتيلا، وبعد ذلك بعامين تعرض مركز "الجمعية التعاضدية الإسرائيلية الأرجنتينية" (أميا) في العاصمة لتفجير نفذ بشاحنة محملة بالمتفجرات، مما أسفر عن مقتل 85 شخصا وإصابة 300 آخرين.