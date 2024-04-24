المندوب الفلسطيني في جامعة الدول يطالب واشنطن بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

عقدت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، جلسة استثنائية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية.

وطالب المندوب الفلسطيني لدى جامعة الدول العربية، الولايات المتحدة بوقف تصدير الأسلحة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة معاقبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المندوب الفلسطيني، إن إسرائيل مستمرة في ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنها لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار واستهدفت 1500 شهيد عقب صدور القرار.



وأضاف المندوب، أن القرارات الدولية والتظاهرات العالمية لم تستطع ردع إسرائيل عن ارتكاب جرائمها، قائلًا إنه لا يوجد من يفوق إسرائيل سوءًا في جرائم الإبادة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.