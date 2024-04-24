القائم بأعمال "الإسماعيلية الأهلية": ٤ مليار جنيه تكلفة إنشاء الجامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

قال الدكتور ناصر مندور، القائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إنه تم إنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية بتكلفة تقديرية 4 مليارات على مساحة 29 فدانًا، بما يعادل 121800 متر مربع بمدينة الإسماعيلية الجديدة “شرق قناة السويس".

وأضاف "مندور"، تتكون الجامعة من6 مبانٍ تعليمية، بها 36 معملاً، و29 مدرجًا، ومبنى إدارة الجامعة، ويضم "صالة كبار الزوار، قاعة مجلس الجامعة، مكاتب نواب رئيس الجامعة، غرفة اجتماعات كبرى، صالة استقبال، 146 مكتبًا إداريًّا"، ومبنى للمعامل المركزية، و 2 مبني للورش الهندسية، و8 ملاعب (كرة القدم، كرة سلة، التنس، طائرة)، ومسرحًا يسع 380 فردًا.

وأضاف القائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، خلال كلمته بملف إنجازات جامعات جنوب وشمال سيناء، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء، أن الجامعة تشتمل على كليات "الطب البشرى، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الهندسة، التجارة الدولية واللغات".

وأشار إلى بدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس بكليات "الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الهندسة، التجارة الدولية واللغات".

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