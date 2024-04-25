أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل الطقس في السعودية اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم ، موضحًا أن هناك توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير ،الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

الرياح في البحر الأحمر



وأضاف المركز، الرياح في البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة بإتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الامواج



وتابع، هناك ارتفاع للامواج ما يقرب من نصف المتر إلى متر يصل إلى اعلى من مترين بإتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج ومائج بإتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي

وذكر، الرياح في الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع للأمواج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر في الخليج العربي خفيف الموج.