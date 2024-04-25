أمطار خفيفة وضباب.. تفاصيل حالة الطقس في الإمارات اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد في دولة الامارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الخميس، موضحًا أن الطقس السائد غائم جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً حتى صباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً.



وأوضح المركز أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/ساعة.



وتابع، يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:25 والمد الثاني عند الساعة 01:47 والجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 19:28



وأشار، في بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:09 والمد الثاني عند الساعة 22:05 والجزر الأول عند الساعة 16:37 والجزر الثاني عند الساعة 04:43