أكّدت النّائبة ​بولا يعقوبيان​، في تصريح تلفزيوني، قبيل الجلسة العامّة لمجلس النّواب، أنّ "التّمديد للبلديات فضيحة إضافيّة، ومنطقة الجنوب بحاجة إلى انتخابات بلديّة أكثر من غيرها".

كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان: التمديد للبلديات فضيحة إضافية والجنوب بحاجة إلى انتخابات بلدية أكثر من غيرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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