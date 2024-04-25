أهالي ضحايا انفجار المرفأ قطعوا الطريق أمام البرلمان للمطالبة بتوقيع قانون ينصف جرحى الانفجار

قطع أهالي شهداء وجرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت الطريق أمام مجلس النواب، تزامنًا مع بدء الجلسة النيابية، مطالبين بإقرار قانون ينصف جرحى الانفجار.

وكان الأهالي تظاهروا أمام مجلس النواب- شارع بلدية بيروت ورفعوا لافتات تطالب بتوقيع قانون مساواة جرحى الانفجار بجرحى الجيش وايضا لإقرار قانون 220/196 لبلسمة جراح المصابين بالانفجار.

كما وزعوا منشورًا داخل مجلس النواب وخارجه، ملوّحين بالتصعيد و"اقتحام مجلس النواب في حال عدم اقرار القانون الذي يحمي الجرحى". وجاء في المنشور: "لأنهم الشهداء الأحياء الذين يحملون آلامهم وجراحهم منذ انفجار 4 آب المشؤوم وقد اهملتهم الدولة".

وقال الأهالي: "بعد مناشاداتنا المستمرة منذ أعوام لإنصاف الجرحى وإعطائهم بعض حقوقهم عبر مساواتهم بجرحى الجيش دون أي تجاوب، تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية اليوم، جئنا بجرحانا وآلامهم ومعاناتهم للطلب بتوقيع قانون مساواة جرحى الانفجار بجرحى الجيش خلال الجلسة تحت طائلة اقتحام المجلس بجرحانا مهما كلفنا الأمر. وقعوه الآن وكونوا نوابا لنا لا نوائب علينا".