الخير بعد لقائه بري: مبادرتنا تقوم على 10 نقاط تم تذليل 8 منها ونسعى لتذليل النقطتين العالقتين

التقى رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، في مكتبه في المجلس، بعد انتهاء الجلسة التّشريعيّة، نكتلة "الاعتدال الوطني"، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة لا سيّما الملف الرّئاسي. ووضعت الكتلة، برّي في أجواء اللّقاءات الّتي أجرتها مع الكتل النّيابيّة، في إطار مبادرتها حول ملف ​رئاسة الجمهورية​.

وأشار النّائب ​أحمد الخير​، بعد اللّقاء، إلى أنّ "الكتلة وضعت رئيس المجلس بأجواء اللّقاءات مع الكتلة النيابيّة حول مبادرتها في موضوع الرّئاسة، وهي مبادرة تقوم على 10 نقاط تمّ تذليل ثمانية نقاط، فيما بقيت هناك نقطتان عالقتان نسعى نحن وبرّي إلى تذليلهما".