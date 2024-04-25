التقى رئيس مجلس النّواب نبيه بري، في مكتبه في المجلس، بعد انتهاء الجلسة التّشريعيّة، نكتلة "الاعتدال الوطني"، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة لا سيّما الملف الرّئاسي. ووضعت الكتلة، برّي في أجواء اللّقاءات الّتي أجرتها مع الكتل النّيابيّة، في إطار مبادرتها حول ملف رئاسة الجمهورية.
وأشار النّائب أحمد الخير، بعد اللّقاء، إلى أنّ "الكتلة وضعت رئيس المجلس بأجواء اللّقاءات مع الكتلة النيابيّة حول مبادرتها في موضوع الرّئاسة، وهي مبادرة تقوم على 10 نقاط تمّ تذليل ثمانية نقاط، فيما بقيت هناك نقطتان عالقتان نسعى نحن وبرّي إلى تذليلهما".
كانت هذه تفاصيل خبر الخير بعد لقائه بري: مبادرتنا تقوم على 10 نقاط تم تذليل 8 منها ونسعى لتذليل النقطتين العالقتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.