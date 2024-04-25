وزير خارجية الصين: يجب تصحيح الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني

شدد وزير خارجية الصين وانغ يي، على أنّه "يجب تصحيح الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، فهذا حل جذري للصراع"، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.

ولفت، في حديث لقناة "الجزيرة"، إلى أنّه "على رأس الأولويات الدفع لتحقيق وقف لإطلاق النار ومنع القتال في أسرع وقت ممكن"، كاشفًا "أننا سنعمل مع المجتمع الدولي على حشد الجهود لتنفيذ وقف إطلاق النار ووصول آمن للمساعدات".

وذكر أنّ الصين ترفض "بشكل قطعي أي تهجير قسري أو عقاب جماعي للفلسطينيين في غزة"، وقال: "يجب منع امتداد تداعيات الصراع لمنع خروج الوضع في المنطقة عن السيطرة"، موضحًا أنّ "إحلال السلام يكون بتحقيق العدالة للفلسطينيين وحل الهموم الأمنية لكل الجهات".

وأوضح وزير خارجية الصين أنّ "السبب الجذري لتصاعد الوضع في البحر الأحمر هو الصراع في غزة".

في سياق آخر، صرّح وانغ يي "أننا ندعم عقد مؤتمر سلام بشأن الأزمة الأوكرانية لمناقشة كل خطط السلام بشكل منصف".

وحول تايوان، قال: "بعض الدول تدعو للاستقرار في مضيق تايوان لكنها تدعم الانفصاليين ما يؤجج الوضع".