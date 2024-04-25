لجنة أمن الدولة في بيلاروسيا: إحباط هجوم بالطائرات المسيرة استهدف مينسك من أراضي ليتوانيا

أعلن رئيس لجنة أمن الدولة البيلاروسية إيفان تيرتل، أن "قوات الأمن في البلاد تمكنت من إحباط شن هجوم بالطائرات المسيرة على مينسك وضواحيها، منطلقة من أراضي ليتوانيا".

بدوره، كشف ممثل قسم الاتصالات الاستراتيجية بالجيش الليتواني، الرائد جينتاوتاس سيونيس، أن "التصريحات حول تنفيذ ليتوانيا هجومًا بطائرة من دون طيار على بيلاروسيا، كانت معلومات مضللة بنسبة 99%".

ونقلت إذاعة "إل آر تي" عن تسيونيس قوله إن "99% هذه معلومات مضللة. بأن ليتوانيا ستنفذ هجومًا بطائرة من دون طيار على بيلاروسيا هو هراء، ولا أستطيع العثور على كلمة أخرى".