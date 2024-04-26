بعد بيان النيابة.. أول تعليق من والدة الطفل "منزوع الأحشاء" في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت حالة من الحزن على أسرة الطفل "أحمد. س" المقيم بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وذلك بعد صدور بيان النيابة العامة، والذي أثبت سرقة أعضائه البشرية بواسطة جاره الذي استدرجه لمنزله وقتله لهذا الغرض.

وقد تبين من التحقيقات أن مصري يعمل بالكويت وراء مقتل الطفل "أحمد" وسرقة أعضائه، حيث اُنتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته.

"حسبي الله ونعم الوكيل .. ربنا يحرق قلبهم زي ما حرقوا قلبي على ابني"، هكذا بدأت والدة الطفل حديثها لـ "الخليج 365"، قائلة: "قلبي كان حاسس أنهم عملوا حاجة وحشة في ابني".

وبينما طالبت والدة المجني عليه بالقصاص من المتهم وتوقيع أقصى عقوبة عليه حتى يكون عبرة لغيره، قالت: "صفوا جسد ابني .. ابني كان محبوب من الجميع وكان لا حول له ولا قوة".

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