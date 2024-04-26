بدء المحادثات بين بلينكن ونظيره الصيني

بدأت المحادثات بين وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره الصيني وانغ يي في بكين.
ولم تعلن سلطات الصين عن أيّ لقاء مرتقب بين بلينكن والرئيس الصيني شي جين بينغ. وخلال الزيارة السابقة للوزير الأميركي في حزيران الماضي، أُعلن في اللحظة الأخيرة عن اجتماع بينهما.
ومساء الأربعاء، استهل بلينكن رحلته إلى الصين بزيارة شانغهاي، الواقعة على طول الضفة الغربية لنهر هوانغبو، ليكون أول وزير خارجية يزور المدينة منذ 14 عاما.
ودعا بلينكن، الولايات المتحدة والصين إلى معالجة الخلافات بينهما بـ"مسؤولية".
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