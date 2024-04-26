اليوم.. نقابة الأسنان تجري انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تجري نقابة أطباء الأسنان، انتخابات التجديد النصفي لعام 2024، على مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، اليوم الجمعة، تحت إشراف قضائى على مستوى الجمهورية.

وأكدت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، إن اللجنة جهزت مقرات التصويت على مستوى الجمهورية، وتم تخصيص مقر للتصويت في كل نقابة فرعية، بإجمالي 27 لجنة بالمحافظات، بالإضافة إلى طباعة استمارات التصويت وتوزيعها.

وأوضحت أن اللجنة قد تواصلت مع مجلس الدولة بشأن التنسيق للإشراف القضائي على إجراءات الاقتراع يوم 26 أبريل الجاري، ومن المقرر أن يكون في كل لجنة فرعية قاض وفريق معاون له، بخلاف 3 قضاة بمقر اللجنة العامة.